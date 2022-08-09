Fox News сообщил об изъятии документов из резиденции Трампа во Флориде
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли некоторые документы из резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом 8 августа рассказал телеканал Fox News со ссылкой на источник.
Как сообщил собеседник канала, рейд ФБР произошел рано утром. В ходе следственных действий агенты, в частности, взломали «относительно новый» сейф в резиденции Трампа.
Всего сотрудники ФБР обнаружили 15 коробок с секретными материалами, которые были вывезены за пределы территории поместья для дальнейшего изучения. По словам источника, правоохранители не особо просматривали изъятые на территории резиденции бумаги.
«Они нерассудительно относились к тому, что брали», — отметил он.
Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм осудила действия ФБР, назвав их «беспрецедентным политическим оружием министерства юстиции», направленным на преследование Дональда Трампа за его политическую деятельность.
Об изъятии документов из поместья Трампа в тот же день сообщило агентство Reuters. Обыск в поместье Мар-а-Лаго был произведен на фоне расследования министерства юстиции в отношении якобы имевшего места факта вывоза Трампом официальных президентских документов в поместье Палм-Бич.
Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом». Об обыске в поместье Мар-а-Лаго стало известно ранее, 8 августа. Самого Трампа в момент обыска в резиденции не было. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.
Также в этот день обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.