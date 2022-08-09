Путин поручил Лаврову возглавить делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

Президент России Владимир Путин поручил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову возглавить делегацию РФ на Генассамблее Организации Объединенных Наций, которая состоится в сентябре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение российского лидера было опубликовано в понедельник, 8 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав делегации также вошли 10 дипломатов, в числе которых заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН В Соединенных Штатов Америки Василий Небензя и другие, дополняется сайт aif.ru.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у Владимира Путина посетить сентябрьскую Генассамблею ООН.

Ранее тем же днем представитель американского постпредства, комментируя вопрос о предоставлении Сергею Лаврову визы для участия в работе Генассамблеи ООН, напомнил о необходимости Вашингтона содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру организации в соответствии с положениями соглашения. Он также отметил серьезное отношение американской стороны к своим обязательствам.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. В этот раз ее проведут в очном формате в отличие от двух предыдущих лет, когда в связи с пандемией некоторые выступления были заранее записаны на видео.

Выступление главы российской делегации намечено на 24 сентября.