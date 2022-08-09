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Байден подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 9 августа

Белый дом: Байден во вторник подпишет протоколы о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии
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Фото: Global Look Press/CNP/Evan Vucci
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Президент США Джо Байден подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 9 августа. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в Белом доме.

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«Во второй половине дня президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеция», — приводит ТАСС выдержку из рабочего графика Байдена.

В документе указано, что церемония начнется в 21:00 (мск). Согласно американскому законодательству, процедуру ратификации выполняет президент, а сенат конгресса дает на это согласие.

Ранее, 3 августа, сенат конгресса США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Накануне, 2 августа, объединение ветеранов США Concerned Veterans for America (CVA) обратилось к сенату с призывом блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По словам старшего советника CVA Дэна Колдуэлла, Вашингтону следует больше внимания уделять внутригосударственным нуждам и безопасности.

19 июля комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил документы о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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