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Эксперт назвал причины обстрелов ВФУ Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Обстрелы Запорожской АЭС — это попытка использовать ядерный объект в качестве оружия массового поражения, сказал «Известиям» во вторник, 9 августа, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

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«Речь идет о попытке украинской армии превратить атомную станцию в источник ядерного загрязнения. Все удары наносятся целенаправленно и осознано. Украинский президент [Владимир] Зеленский еще до начала специальной военной операции говорил, что они хотят получить так называемую «грязную» атомную бомбу. Они ее не сделали, но идут к той же цели, правда, используя другие методы. Источником заражения местности может стать АЭС, если на ней произойдет серьезная авария. А такие обстрелы могут привести к ядерному взрыву», — считает эксперт.

Орджоникидзе отметил, что ООН И МАГАТЭ никак не реагируют на эти обстрелы.

«В ООН были обращения. Но они ничего толком не сделали. МАГАТЭ должно было отреагировать и принять действенные меры, но ничего не происходит. В данной ситуации, наверное, лучше всего будет остановить АЭС», — уверен он.

Больше всего от атомного ЧП пострадают обычные люди, заметил эксперт.

«А это, как ни странно, граждане Украины. Видимо, украинские власти думают, что ядерным взрывом или инцидентом можно остановить специальную военную операцию. Но военные всегда имеют больше возможностей защититься от взрыва или радиации, чем обычные люди», — подчеркнул он.

В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что 7 августа около 12 часов 40 минут украинскими формированиями 44-й артиллерийской бригады была обстреляна Запорожская АЭС. Огонь велся с противоположного берега Каховского водохранилища из района города Марганец.

В российском военном ведомстве произошедшее назвали «новым актом ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС» с целью создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС»

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