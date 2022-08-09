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NYT рассказала о целях ФБР при обыске имения Трампа

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Фото: REUTERS/THE PALM BEACH DAILY NEWS/USA TODAY NETWORK/DAMON HIGGINS
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Целью обыска, устроенного Федеральным бюро расследований (ФБР) США в имении бывшего президента страны Дональда Трампа во Флориде, могли быть документы, которые Трамп мог взять с собой из Белого дома. Об этом 9 августа рассказала газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

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Как рассказали собеседники издания, агенты ФБР искали 15 коробок с материалами, которые ранее запросил Национальный архив США. Отмечается, что Трамп откладывал выдачу этих документов до тех пор, пока не возникла угроза применения мер по их изъятию. Вместе с обысками активизировались также допросы бывших сотрудников администрации Трампа.

Сам Трамп считает, что обыски, проводимые ФБР, направлены на то, чтобы воспрепятствовать ему баллотироваться на пост президента страны в 2024 году.

«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд на мой дом не был ни необходим, ни уместен. Такое нападение могло только происходят в разрушенных странах третьего мира. Они даже взломали мой сейф! В чем разница между этим и Уотергейтом, когда оперативники ворвались в Национальный комитет Демократической партии? Здесь, наоборот, демократы ворвались в дом 45-го президента США», — приводит его слова газета.

Ранее в тот же день Трамп заявил об обыске в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Причину обыска при этом он уточнить отказался. Тогда же телеканал CNN сообщил о том, что ФБР получил ордер на проведение обыска в здании.

В тот же день обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей новой книге рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.

12 июня агентство Associated Press со ссылкой на члена расследующего штурм Капитолия комитета Конгресса США сообщило о том, что в отношении Трампа могут возбудить уголовное дело.

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