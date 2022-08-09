Появилось видео последствий аварии с сухогрузом в Приморском крае

На кадры попали последствия аварии сухогруза «Мария» в Японском море недалеко от поселка Преображение. Видеозапись с коптера опубликовал Telegram-канал «Трепанг-ДВ» 8 августа.

«На судне компании «Тернейлес», перевозившем пиломатериалы, предположительно, произошел перегруз на верхней палубе, остойчивости не хватило, произошло смещение груза, и часть его оказалась за бортом», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

На опубликованных кадрах видно, как доски усеяны по всему берегу. Однако судно оказалось на плаву, пострадавших в результате инцидента нет.

В краевом Минлесхозе отметили, что груз был куплен грузополучателем и застрахован, вследствие чего материальные потери оказались минимальны. Как говорится в публикации, вероятно, работы по перегрузке судна придется оплатить компании.

28 июля в районе бухты Преображение Приморского края сухогруз Narva сел на мель. На борту находились 11 членов экипажа.