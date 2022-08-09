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В США заявили о серьезном отношении к выдаче виз делегатам ООН

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В США серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз делегатам ООН. Об этом заявил представитель постпредства американской стороны 8 августа, отвечая на вопрос о визе главе МИД РФ Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН.

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По его словам, визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством, приводит его слова «РИА Новости».

Дипломат также подчеркнул, что США в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН обязаны содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств — членов ООН, передает «Газета.Ru».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин утвердил Лаврова главой российской делегации на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также стало известно, что Путин не поедет на Генассамблею ООН. Его выступление по видеосвязи также не предполагается. Последний раз российский лидер выступал на 75-й сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

5 августа глава МИД Лавров заявлял, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Как он тогда сказал, «будет ли эта делегация из Москвы или смогут ли наши американские коллеги в духе своего свободолюбия въезд запретить, посмотрим».

В 2022 году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит американский лидер Джо Байден. Согласно предварительной программе, Лавров выступит 24 сентября.

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