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Путин разрешил банкам с замороженной валютой остановить по ней операции с бизнесом

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Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета в иностранной валюте и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.

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Согласно документу, российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Кроме того, могут быть заморожены как перечисление, так и выдача средств, передает «Газета.Ru».

12 июля европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге говорил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам. Большая часть из них приходится на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

30 июня заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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