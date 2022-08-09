Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для всех россиян
Мир
ООН призвала Россию и США решить вопросы по инспекциям в рамках ДСНВ
Мир
Байден подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 9 августа
Мир
В Запорожье поддержали проведение референдума с учетом требований законодательства РФ
Мир
Евросоюз выделил более €8,9 млрд на помощь Украине
Армия
Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения
Мир
США приняли решение о возможности освобождения Винника под залог
Мир
Пентагон отправит Киеву еще боеприпасы для HIMARS и противотанковые Javelin
Мир
Дональд Трамп заявил об обыске в его резиденции Мар-а-Лаго
Экономика
Пушков увидел признаки перемен в компромиссах ЕС ради экономии
Мир
Украинские боевики обстреляли Макеевку снарядами НАТО
Мир
МИД РФ раскритиковал слова Зеленского об обстреле Запорожской АЭС
Сюжет:

Украинские боевики обстреляли Макеевку снарядами НАТО

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики произвели обстрел города Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением 155-мм снарядов, поставленных Киеву странами НАТО. Об этом 9 августа заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

Всего было выпущено три снаряда со стороны населенного пункта Орловка, уточнило ведомство, о пострадавших не сообщалось.

6 августа представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле украинскими радикалами Макеевки из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел велся из населенного пункта Константиновка.

3 августа представитель ДНР в СЦКК, военный эксперт Сергей Переверзев сообщил, что украинские националисты обстреляли нефтебазу в Макеевке под Донецком из РЗСО HIMARS. По его словам, имеются части боеприпаса с маркировкой серии, даты выпуска и другой информацией.

В тот же день украинские военные за четыре минуты дважды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов по трем районам города.

Тогда же радикалы выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022