Украинские боевики произвели обстрел города Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением 155-мм снарядов, поставленных Киеву странами НАТО. Об этом 9 августа заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Всего было выпущено три снаряда со стороны населенного пункта Орловка, уточнило ведомство, о пострадавших не сообщалось.

6 августа представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле украинскими радикалами Макеевки из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел велся из населенного пункта Константиновка.

3 августа представитель ДНР в СЦКК, военный эксперт Сергей Переверзев сообщил, что украинские националисты обстреляли нефтебазу в Макеевке под Донецком из РЗСО HIMARS. По его словам, имеются части боеприпаса с маркировкой серии, даты выпуска и другой информацией.

В тот же день украинские военные за четыре минуты дважды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов по трем районам города.

Тогда же радикалы выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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