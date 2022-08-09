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Евросоюз выделил более €8,9 млрд на помощь Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Евросоюз (ЕС) выделил Киеву более €8,9 млрд с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом «Известиям» во вторник, 9 августа, рассказали в Еврокомиссии (ЕК).

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Из них €5,4 млрд ЕС выделил на гуманитарные, социальные и финансовые нужды, €2,5 млрд — на военные цели (по линии Европейского фонда мира), а также €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи ЕС (всего запланировано €9 млрд в качестве кредита).

При этом в ЕК отметили, что эта сумма не включает дополнительную помощь, оказываемую отдельными членами ЕС на двусторонней основе.

«Предоставляемая Украине военная помощь состоит из двух частей: одна финансируется ЕС из Европейского фонда мира (EPF), а вторая представляет собой двусторонние поставки отдельных государств-членов. На данный момент помощь, финансируемая из EPF, достигает 5 траншей по €500 млн. То есть, в целом €2,5 млрд», — заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

При этом он отметил, что общая поддержка Евросоюзом Украины превышает указанные цифры в силу дополнительных взносов отдельных членов объединения. По его словам, они не могут публично раскрывать сумму помощи, которую предоставляют отдельные страны объединения «по понятных причинам».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нескромная помощь: за пять месяцев ЕС выделил Украине более €8,9 млрд»

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