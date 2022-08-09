В Донецке локализовали пожар на фабрике после обстрела со стороны ВФУ

В Донецке локализовали пожар на фабрике, который начался после обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщили в своем Telegram-канале МЧС ДНР 9 августа.

«В 19:53 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в результате обстрела на нефункционирующей мебельной фабрике на улице Экономическая в Киевском районе города Донецка», — говорится в публикации.

К работе привлекались пожарно-спасательные отделения на автоцистернах, автолестница и штабной автомобиль. Пожарные установили горение кровли трехэтажного здания на площади 200 кв. м, а также двух комнат на третьем этаже.

В 23:43 пожар удалось локализовать. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

26 июля в Донецке в результате обстрела боевиков Украины произошел пожар на нефтебазе. На базе загорелись шесть стационарных цистерн с топливом в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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