США приняли решение о возможности освобождения Винника под залог

Россиянин Александр Винник, экстрадированный в Соединенные Штаты Америки, не подлежит освобождению под залог из тюрьмы. об этом стало известно в понедельник, 8 августа, из документа.

Александр Винник был задержан на отдыхе в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд посредством биржи криптовалют ВТС-е, которой на сегодняшний день нет, помимо этого, в распространении вредоносных программ для вымогательства денег. По законодательству Соединенных Штатов Америки ему грозит 55 лет тюрьмы.

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