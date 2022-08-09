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Глава Запорожской области подписал распоряжение о подготовке референдума

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Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 8 августа.

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«Сегодня, в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области, был зачитан проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации», — написал он.

Как говорится в публикации, резолюцию единогласно поддержали участники форума, в котором приняли участие более 700 делегатов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что всю территорию Запорожской области необходимо освободить до проведения референдума, добавляет «Газета.Ru»

Ранее в этот день стало известно о том, что Запорожская область навсегда выходит из состава Украины. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов заявил, что Киев знает о настроении жителей освобожденных территорий и их желании войти в состав России.

7 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, подконтрольных российской армии.

23 июля Балицкий сообщил о подписании указа об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум должен состояться осенью. По информации Балицкого, Запорожье может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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