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Политика
Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

В постпредстве США в ООН ответили на вопрос о предоставлении Лаврову визы на Генассамблею

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Соединенные штаты Америки по соглашению должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН. Страна серьезно относится к своим обязательствам. Об этом заявил представитель постпредства США 8 августа.

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«Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США. Соединенные Штаты обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН», — цитирует его «РИА Новости».

США в конце февраля ввели санкции против Лаврова, которые, в частности, подразумевают ему запрет на въезд в страну, добавляет телеканал «Звезда». В МИД РФ эти рестрикции назвали нелегитимными.

Лавров, отвечая на вопрос «Известий» 5 августа, заявил, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Дипломат уточнил, что у США, как у страны — хозяйки штаб-квартиры, перед всеми членами ООН есть юридические обязательства предоставлять всем возможность нормально участвовать в работе любых органов организации. По его словам, создавая проблему с выдачей виз россиянам, в том числе дипломатам, США нарушают свои обязательства.

В 2022 году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит американский лидер Джо Байден. Согласно предварительной программе, Лавров выступит 24 сентября.

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