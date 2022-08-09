МИД РФ раскритиковал слова Зеленского об обстреле Запорожской АЭС

Россия поражена цинизмом президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил российские войска в обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление 8 августа сделал заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий во время выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), трансляцию которой вел официальный сайт Организации Объединенных Наций (ООН).

«Поражает цинизм звучавших из Киева заявлений, в том числе [заявления] президента Зеленского о том, что удар по ЗАЭС нанесли российские войска. Создается впечатление, что здравый смысл нынешних украинских руководителей окончательно покинул», — сообщил дипломат.

Вишневецкий подчеркнул, что киевские власти пытаются убедить общественность в том, что российские военные обстреливают сами себя и обратил внимание на тот факт, что именно военнослужащие армии РФ сейчас охраняют станцию.

В ночь на воскресенье, 7 августа, украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников.

Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Ранее в понедельник в посольстве России в США также указали, что обстрелы АЭС со стороны украинских боевиков создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».