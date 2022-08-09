Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ
Мир
ООН призвала Россию и США решить вопросы по инспекциям в рамках ДСНВ
Мир
Вашингтон предоставит Украине бюджетную поддержку еще на $4,5 млрд
Мир
МИД КНР выразил надежду на продолжение выполнения РФ и США договора СНВ
Армия
МО РФ заявило о планах украинских военных взорвать мост в Запорожской области
Мир
СЦК в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа
Мир
ВСУ впервые применили в Донбассе ракету AGM-88
Мир
Пентагон отправит Киеву еще боеприпасы для HIMARS и противотанковые Javelin
Мир
В Великобритании заявили об угрозе топливной бедности для 15 млн жителей страны
Мир
Bloomberg сообщил о тайных закупках Южной Европой нефти из РФ
Мир
В МИД РФ призвали США вернуть ядерное оружие из третьих стран
Политика
Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН
Сюжет:

Пленный рассказал о подготовке украинских боевиков к нападению на Донбасс и Россию

«РИА Новости»: пленный Агафонов рассказал о подготовке украинских боевиков к нападению на Донбасс и Россию
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинских боевиков готовили к нападению на Донбасс и военному конфликту с Россией. Такими подробностями в понедельник, 8 августа, поделился пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.

В траве у дома: как украинские военные терроризируют мирное население Донбасса
Специальный корреспондент «Известий» — о городах, усеянных тысячами снарядов

Он также рассказал о гарантиях от командиров в виде поддержки наступления на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) со стороны западных партнеров Украины. Якобы соответствующие страны посодействуют в вопросе вооружения и составе армии при условии, если радикалы «пойдут против России».

«Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать донбасские земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе [украинской армии] об этом часто разговаривали. И иногда доводили эти сведения рядовому составу», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что украинские командиры ссылались на западных партнеров Киева, которые помогут вооружением и введут свои войска в случае начала Украиной наступления на РФ. По словам Агафонова, в воинские части приезжали некие подразделения и проводили пропаганду, уточняет телеканал «360».

«Привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина — единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли», — рассказал военнопленный.

Украинские военные из 25-й десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления росс войск на Славянск, рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) справлялись с западным оружием.

Военнопленный Михаил Козырема заявил, что в элитное подразделение десантников набирали всех мобилизованных, не разбираясь. При этом «новобранцев» учили стрелять прямо на позициях. Многие до этого вообще никогда не держали в руках автомат, уточнил военнопленный.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022