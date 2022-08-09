Пленный рассказал о подготовке украинских боевиков к нападению на Донбасс и Россию

Украинских боевиков готовили к нападению на Донбасс и военному конфликту с Россией. Такими подробностями в понедельник, 8 августа, поделился пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.

Он также рассказал о гарантиях от командиров в виде поддержки наступления на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) со стороны западных партнеров Украины. Якобы соответствующие страны посодействуют в вопросе вооружения и составе армии при условии, если радикалы «пойдут против России».

«Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать донбасские земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе [украинской армии] об этом часто разговаривали. И иногда доводили эти сведения рядовому составу», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что украинские командиры ссылались на западных партнеров Киева, которые помогут вооружением и введут свои войска в случае начала Украиной наступления на РФ. По словам Агафонова, в воинские части приезжали некие подразделения и проводили пропаганду, уточняет телеканал «360».

«Привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина — единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли», — рассказал военнопленный.

Украинские военные из 25-й десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления росс войск на Славянск, рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) справлялись с западным оружием.

Военнопленный Михаил Козырема заявил, что в элитное подразделение десантников набирали всех мобилизованных, не разбираясь. При этом «новобранцев» учили стрелять прямо на позициях. Многие до этого вообще никогда не держали в руках автомат, уточнил военнопленный.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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