ООН призвала Россию и США решить вопросы по инспекциям в рамках ДСНВ

Организация объединенных Наций обратилась к России и Соединенным Штатам Америки с призывом решить вопросы по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в офисе генерального секретаря организации.

«Будучи единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями между Соединенным штатами и Российской Федерацией, [договор] СНВ-3 является важным элементом международного мира и безопасности, а также режима ядерного разоружения и нераспространения», — сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак «РИА Новости».

Он подчеркнул, что сторонам нужно решить вопросы доступа и позволить инспекторам вернуться к своей работе по проверке исполнения договора.

Ранее в понедельник Россия уведомила США о временном выводе из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях своих объектов. Согласно формулировке МИД России, страна «вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере» из-за упорного стремления Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, не учитывающих реалии и создающих для США односторонние преимущества.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Официальный представитель кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.