Путин разрешил банкам с замороженной валютой остановить по ней операции с бизнесом

Российские банки получили право временно не исполнять свои обязательства по валютным вкладам для бизнеса, если их активы в иностранной валюте за границей заморожены из-за санкций. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина было опубликовано 8 августа на официальном портале правовой информации.

Заморозке могут подвергнуться в том числе перечисление и выдача денег, однако касаться это будет только тех средств, которые поступили на счета после вступления указа в силу. Такие поступления не будут взыскиваться в том числе по исполнительным документам.

Кроме того, банки будут иметь возможность исполнить свои обязательства путем передачи клиентам с их согласия права требования по зарубежным вкладам, дополняет сайт aif.ru.

При этом, в случае временного неисполнения обязательств по счетам в определенной валюте на средства, внесенные после вступления в силу указа, не будут начисляться проценты. Банку в этом случае не будут выписываться неустойки и начисляться проценты за пользование чужими средствами.

22 июля глава Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина рассказала о том, что процесс подготовки исков по возврату международных резервов всё еще продолжается.

Кроме того, 18 апреля Набиуллина заявила о том, что ЦБ РФ готовит ответные шаги для стран и компаний, которые пошли на недружественные шаги в отношении России. К ним будут применены действия по защите активов РФ и резидентов страны. Заморозка российских резервов последовала в рамках санкций в ответ на проводимую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

26 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, назвал заморозку Евросоюзом активов Банка России грабежом, завуалированным под экономическое давление на РФ.

25 мая еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».