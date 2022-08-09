В офисе Моравецкого отказали во встрече польского премьера с Джонсоном

Исполняющий обязанности (и.о.) премьер-министра Великобритании Борис Джонсон попытался организовать поездку в Польшу с визитом к коллеге Матеушу Моравецкому. Но офис последнего сообщил Даунинг-стрит, что у Моравецкого больше нет времени на встречи с покидающим пост Джонсоном, пишет в понедельник, 8 августа, Bloomberg со ссылкой на знакомых с переговорами лиц.

Поездка Джонсона должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков британского премьер-министра и мировыми лидерами. Даунинг-стрит спланировала польский вояж, проинформировала прессу о том, что он находится в стадии разработки.

Еще на прошлой неделе чиновники были уверены, что договоренность в силе, но 8 августа офис Моравецкого заявил: маловероятно, что польский премьер сможет найти время на встречу до того, как Джонсон покинет свой пост в сентябре.

Пресс-секретарь Джонсона Макс Блейн сообщил, что визит первоначально планировали на прошлую неделю, но вместо этого Джонсон посетил похороны североирландского политика Дэвида Тримбла. По словам Блейна, дополнительных дат с польскими властями согласовано не было.

Команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о последнем телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом, хотя обе стороны до сих пор не смогли найти время, сообщили источники.

Ожидается, что телефонный разговор с Байденом все же состоится до отставки Джонсона, сообщил чиновник с Даунинг-стрит. По его данным, Джонсон также надеется поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

На данный момент основными кандидатами на должность нового британского премьер-министра являются глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.

1 августа издание Daily Mirror со ссылкой на официального представителя политика сообщило, что Джонсон с 3 августа уходит в отпуск. Несмотря на то, что до окончания его полномочий в качестве премьер-министра Великобритании осталось лишь несколько недель, он намеренно проведет последние недели в отпуске.