Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ
Мир
В Пентагоне заявили, что не поддерживают движения Тайваня к независимости
Мир
Вашингтон предоставит Украине бюджетную поддержку еще на $4,5 млрд
Мир
МИД КНР выразил надежду на продолжение выполнения РФ и США договора СНВ
Армия
МО РФ заявило о планах украинских военных взорвать мост в Запорожской области
Мир
СЦК в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа
Мир
ВСУ впервые применили в Донбассе ракету AGM-88
Мир
Пентагон отправит Киеву еще боеприпасы для HIMARS и противотанковые Javelin
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о расширении санкций против России
Мир
Bloomberg сообщил о тайных закупках Южной Европой нефти из РФ
Общество
Москвичей предупредили о сильной грозе и ветре до 17 м/с в ближайшие часы
Политика
Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

В офисе Моравецкого отказали во встрече польского премьера с Джонсоном

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности (и.о.) премьер-министра Великобритании Борис Джонсон попытался организовать поездку в Польшу с визитом к коллеге Матеушу Моравецкому. Но офис последнего сообщил Даунинг-стрит, что у Моравецкого больше нет времени на встречи с покидающим пост Джонсоном, пишет в понедельник, 8 августа, Bloomberg со ссылкой на знакомых с переговорами лиц.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

Поездка Джонсона должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков британского премьер-министра и мировыми лидерами. Даунинг-стрит спланировала польский вояж, проинформировала прессу о том, что он находится в стадии разработки.

Еще на прошлой неделе чиновники были уверены, что договоренность в силе, но 8 августа офис Моравецкого заявил: маловероятно, что польский премьер сможет найти время на встречу до того, как Джонсон покинет свой пост в сентябре.

Пресс-секретарь Джонсона Макс Блейн сообщил, что визит первоначально планировали на прошлую неделю, но вместо этого Джонсон посетил похороны североирландского политика Дэвида Тримбла. По словам Блейна, дополнительных дат с польскими властями согласовано не было.

Команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о последнем телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом, хотя обе стороны до сих пор не смогли найти время, сообщили источники.

Ожидается, что телефонный разговор с Байденом все же состоится до отставки Джонсона, сообщил чиновник с Даунинг-стрит. По его данным, Джонсон также надеется поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

На данный момент основными кандидатами на должность нового британского премьер-министра являются глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.

1 августа издание Daily Mirror со ссылкой на официального представителя политика сообщило, что Джонсон с 3 августа уходит в отпуск. Несмотря на то, что до окончания его полномочий в качестве премьер-министра Великобритании осталось лишь несколько недель, он намеренно проведет последние недели в отпуске.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022