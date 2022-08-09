Россия возобновила поставки газа в Латвию 5 августа. Информация об этом была опубликована на платформе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

По данным портала, 5 августа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» поступило около 2,9 млн куб. м газа за сутки. В настоящее время объем поставок через «Лухамаа» составляет около 4 млн куб. м в сутки.

Газ из России латвийские потребители получат по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, проходящий через Эстонию в точке Лухамаа, добавляет «Газета.Ru».

4 глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что страны Евросоюза (ЕС) могут изменить свое решение о запрете на импорт российских энергоресурсов в том случае, если ситуация с энергоснабжением в регионе значительно ухудшится.

30 июля «Газпром» приостановил поставки газа в Латвию по июльской заявке. Россия объяснила данный шаг нарушением условий отбора газа.

Тогда же министр экономики Латвии Илзе Индриксоне заявила, что приостановка поставок энергоресурсов в страну якобы «существенно ничего не поменяет» для латвийцев. Она добавила, что Рига давно перестала надеяться на поставки энергоресурсов их России.

28 июля глава газораспределительной компании Latvijas gāze в Латвии Айгарс Калвитис отметил, что Латвия начала приобретать российский газ через другого поставщика.

16 июля экономист Евгения Зайцева сообщила в интервью с «Известиями», что отказ латвийского правительства от энергоресурса РФ конкретно скажется на ситуации с энергопотреблением в стране. Она уверена, что ближайшая зима для Латвии пройдет спокойно, но неясно, какая сколько людям придется за это заплатить.

14 июля Латвия сообщила о том, что полностью отказывается от газа РФ с 1 января следующего года. Поддержанные cеймом поправки к закону об энергетике включают в себя диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

В апреле российский лидер Владимир Путин заявил, что отказ Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части ее энергоресурсов уже ударил по государствам. Путин отметил, что для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, цены поднимаются.