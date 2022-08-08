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МИД КНР выразил надежду на продолжение выполнения РФ и США договора СНВ

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Фото: ТАСС/Роман Баландин
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Китай надеется на то, что Россия и США продолжат беспрепятственно проводить инспекции в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Такое заявление 8 августа сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

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«Договор СНВ является очень важным двусторонним соглашением по сокращению ядерных вооружений между двумя странами. Мы надеемся, что это соглашение будет добросовестно выполняться», — приводит слова дипломата ТАСС.

Фу Цун также добавил, что беспрепятственное выполнение РФ и США договора позволит «создать доверие» в других частях мира.

В тот же день МИД РФ сообщил о том, что Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Уточняется, что данное решение было принято из-за попыток Вашингтона изменить существующие договоренности, добиться одностороннего преимущества в проведении инспекций стратегических объектов и лишить Россию права на осуществление инспекций на американской территории.

3 августа сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение США подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ. По его словам, Вашингтон избирательно подходит к сотрудничеству с РФ и соглашается на компромисс, лишь когда находится в невыгодном положении.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.

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