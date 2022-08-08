МИД КНР выразил надежду на продолжение выполнения РФ и США договора СНВ

Китай надеется на то, что Россия и США продолжат беспрепятственно проводить инспекции в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Такое заявление 8 августа сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Договор СНВ является очень важным двусторонним соглашением по сокращению ядерных вооружений между двумя странами. Мы надеемся, что это соглашение будет добросовестно выполняться», — приводит слова дипломата ТАСС.

Фу Цун также добавил, что беспрепятственное выполнение РФ и США договора позволит «создать доверие» в других частях мира.

В тот же день МИД РФ сообщил о том, что Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Уточняется, что данное решение было принято из-за попыток Вашингтона изменить существующие договоренности, добиться одностороннего преимущества в проведении инспекций стратегических объектов и лишить Россию права на осуществление инспекций на американской территории.

3 августа сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение США подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ. По его словам, Вашингтон избирательно подходит к сотрудничеству с РФ и соглашается на компромисс, лишь когда находится в невыгодном положении.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.