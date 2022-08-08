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МИД: Россия временно закрыла инспекции объектов по договору СНВ из-за действий США

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Россия официально предупредила США, что ее объекты, подлежащие инспекциям согласно Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), будут временно выведены из-под инспекций. Как говорится в заявлении МИД РФ 8 августа, это было сделано по дипломатическим каналам.

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«Наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы», — говорится в заявлении.

Особо подчеркивается, что принятые меры носят временный характер, однако РФ сейчас просто вынуждена их применить, так как Вашингтон упорно стремится «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Это, как отметили в ведомстве, создает для США односторонние преимущества и фактически лишает Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории.

После разрешения проблемных вопросов, связанных с запретом на полеты российских самолетов в воздушном пространстве союзников и партнеров США после введенных антироссийских санкций, все инспекционные мероприятия по договору будут снова возобновлены в полном объеме.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

3 августа, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон избирательно подходит к сотрудничеству с РФ и соглашается на компромисс, лишь когда находится в невыгодном положении.

Позже, 5 августа, Дженкинс пояснила, что в концепцию заключения нового соглашения по контролю над вооружениями от США входит понимание того, что Вашингтон и Москва должны опираться на новые типы вооружения, не описанные в договоре СНВ-3. По ее словам, США хотят понимания, относительно того, касается ли новое оружие перспективных технологий или космоса.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

11 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, говоря о необходимости обсуждения между Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, отметил, что «время не ждет» и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.

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