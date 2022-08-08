Россия возобновила поставки газа в Латвию

Поставки газа из России в Латвию были возобновлены 5 августа. Информация об этом опубликована на платформе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что 5 августа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» поступил газ в объеме порядка 2,9 млн куб. м в сутки.

В последний раз поставки газа через эту точку производились 29 июля.

6 и 7 августа объем поставок газа через ГИС «Лухамаа» составил примерно 3,8-4,1 млн куб. м в сутки.

Ранее, 4 августа, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс не исключил ситуации, что страны Европейского союза (ЕС) могут полностью или частично пересмотреть решение о запрете на импорт энергоресурсов из РФ, если ситуация с энергоснабжением значительно станет хуже.

В конце июля «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке. Россия объяснила эти меры нарушением условий отбора газа.

В тот же день латвийский министр экономики Илзе Индриксоне сказала, что приостановка поставок газа в Латвию из Российской Федерации «существенно ничего не поменяет» для жителей. Она считает, что Рига давно перестала надеяться на поставки РФ. Ранее, 28 июля, глава газораспределительной компании Latvijas gāze в Латвии Айгарс Калвитис подчеркнул, что Рига начала приобретать российский газ у другого поставщика.

16 июля экономист Евгения Зайцева сообщила в интервью с «Известиями», что отказ латвийского правительства от энергоресурса РФ конкретно скажется на ситуации с энергопотреблением в стране. Она уверена, что ближайшая зима для Латвии пройдет спокойно, но неясно, какая сколько людям придется за это заплатить.

14 июля Латвия сообщила о том, что полностью отказывается от газа РФ с 1 января следующего года. Поддержанные cеймом поправки к закону об энергетике включают в себя диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

В апреле российский лидер Владимир Путин заявил, что отказ Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части ее энергоресурсов уже ударил по государствам. Путин отметил, что для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, цены поднимаются.