В Москве снесли котодомики из-за жалоб на блох

В северо-восточной части Москвы демонтировали домики для кошек из-за жалоб на антисанитарию и блох. Животные отловлены и направлены в приют для лечения, а также для того, чтобы потом найти им хозяев.

«Данные домики были установлены по соседству с детской игровой площадкой несколько лет назад. В паспорте дворовой территории они отсутствуют. Демонтаж был выполнен после поступления жалоб на антисанитарию и наличие блох», — рассказали «РИА Новости» в префектуре Северо-Восточного административного округа в понедельник, 8 августа.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в районе Свиблово снесли котодомики, которые стояли там несколько лет.

В 2019 году котодомик сделали в Благовещенске. Там кошки могут согреться, поесть и спрятаться от стаи собак. Котодомики также позволяют волонтерам отлавливать животных для последующей пристройки в семью.