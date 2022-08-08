Систему ливневой канализации планируют модернизировать в Пскове
В Пскове планируют модернизировать систему ливневой канализации. Об этом глава горадминистрации Борис Елкин сообщил Псковскому агентству информации.
«Есть над чем работать, и у нас есть определенные планы по модернизации ливневой канализации. Но всему свое время, и об этом мы объявим позже», — заявил Елкин.
Чиновник также отметил, что власти продолжат проводить очистку канализации и строить новые ливневки.
6 августа в Псковской области прошли сильные ливни. В региональном центре затопило цокольный этаж Поганкиных палат и Ольгинскую набережную. По словам градоначальника, спецслужбы откачали воду из затопленных мест и отработали все проблемные точки.