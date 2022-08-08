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В Молдавии зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Молдавии. Об этом в понедельник, 8 августа, заявила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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«Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Молдавии. Оспа обезьян подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из Соединенных Штатов Америки по работе», — отмечено на странице минздрава в социальных сетях.

По информации ведомства, иностранец обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, куда его госпитализировали с подозрением на оспу обезьян с такими симптомами, как общая слабость, лихорадка и кожные высыпания.

«Были собраны образцы, их доставили для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здоровья. Тест на оспу обезьян дал положительный результат», — сообщает минздрав.

Как выяснилось, в Соединенных Штатах Америки мужчина контактировал с человеком, у которого обезьянья оспа была подтверждена.

В Индии первый случай заболевания оспой обезьян был зафиксирован 4 августа. Инфицированной является нигерийская женщина 30 лет, которая проживает в Дели уже более месяца. Она сдала положительный тест на оспу обезьян накануне, доведя число заболевших в столице Индии до четырех человек.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 3 августа, в Европе зафиксированы уже 15,5 тыс. случаев заражения и два смертельных случая после инфицирования оспой обезьян. Подавляющее число заболевших — в возрасте от 31 до 40 лет (41%). Уточняется, что в 99,1% случаев инфицированными оказывались мужчины.

В тот же день представитель министерства здравоохранения Литвы Галина Загребневене сообщила, что в республике зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший приехал к себе домой из другой европейской страны. 2 августа на Кипре выявили первый случай оспы обезьян. Вирус был обнаружен у 40-летнего мужчины.

Всемирная организация здравоохранения 23 июля объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. С конца прошлой недели сообщалось о пяти случаях смерти от заболевания.

Вирус начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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