Пентагон прокомментировал возможную поставку Украине истребителей F-16

Окончательный анализ возможности поставок американских истребителей F-16 Украине пока не готов. Как заявили 8 августа в Пентагоне, это в любом случае не вариант ближайшей перспективы.

«Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации. Однако окончательный анализ этого не готов», — пояснил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

На брифинге, посвященном предоставлению Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи, Кол подчеркнул, что приоритет США заключается в том, чтобы «передавать украинцам только то, что уместно в текущих боевых действиях».

«Мы концентрируем внимание на этих средствах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее», — заявил замминистра, отвечая на вопрос про F-16.

В то же время в понедельник стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в Донбассе ракету AGM-88 из новых поставок спецсредств НАТО. Оружие целенаправленно бьет по радарам противовоздушной обороны (ПВО). По официальным данным, ракета подвешивается только на самолеты, причем натовского образца, чаще всего на F-16. Хотя о том, что в украинском небе будут летать истребители Североатлантического альянса, публично нигде не заявлялось.

22 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби уже указывал, что США не будут поставлять Украине истребители в ближайшее время. Он добавил, что в Белом доме пока остаются нацелены на обучение и поддержку украинских военных.

Ранее, 20 июля, главнокомандующий Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Киев может получить западные истребители в рамках военной помощи. Он не исключил, что их могут предоставить американская сторона или ее союзники. Главнокомандующий упомянул истребители США, а также западноевропейские, в том числе шведские Gripen и французские Rafale.

Сенатор Ольга Ковитиди, комментируя возможные поставки, заявила, что заявление Брауна на ход российской спецоперации на Украине никак не повлияет и может быть лишь принято к сведению.

Газета Defense News 15 июля написала, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение пилотов Украины управлению истребителями F-15 и F-16. Теперь поправку должен принять сенат, в случае согласовании ее обеими палатами конгресса обучение сможет начаться в 2023 году.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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