Предпринимателя застрелили на базе отдыха под Оренбургом

В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины.

По данным «Известий», погибший — предприниматель из Оренбурга. Он приехал на базу отдыха в село Бакалка. Тело мужчины со смертельным огнестрельным ранением нашли в ночь на 7 августа.

По подозрению в совершении убийства разыскивается 55-летний местный житель.

5 августа в Оренбурге до 2 октября арестовали подозреваемого в убийстве врача-терапевта Елены Федоровой 25 лет. Тело девушки было обнаружено на лестничной площадке в доме на улице Волгоградской 2 августа. Она шла на вызов к одному из жильцов. На следующий день 28-летнего подозреваемого в убийстве врача задержали. По версии следствия, мужчина нанес врачу не менее 30 ножевых ранений из личной неприязни.