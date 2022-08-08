Строительство дороги в Куюках в Татарстане завершат осенью 2023 года
В Татарстане осенью 2023 года планируют завершить строительство новой дороги между поселками Куюки и Богородское. Об этом пресс-служба Пестречинского района сообщила в ответ на комментарий одного из местных жителей в соцсети.
По данным властей, на сегодняшний день дорожники уложили только первый слой асфальта. Поэтому пользоваться дорогой пока нельзя.
«Окончание всех работ по проекту [запланировано] на осень 2023 года», — цитирует текст сообщения InKazan.ru.
Ранее в августе сообщалось, что в Казани планируют построить новую магистральную улицу. Проект планировки территории будущей дороги уже утвердили. Протяженность участка составит около 3,6 км.