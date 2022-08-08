Правнук Толкина отсудил £22 у обрызгавшего его гербицидом соседа

Правнук писателя Джона Толкина Ройд отсудил £22 (около 1644 рублей) у соседа, который обрызгал его гербицидом. Об этом 8 августа сообщает газета Times.

Конфликт произошел в британском округе Флинтшир, где 53-летний Ройд Толкин владеет поместьем. Его соседом является 83-летний Айвор Хопкинс.

Согласно версии обвинения, Хопкинс опрыскивал гербицидом общую стену, когда Толкин-младший приблизился к соседу и начал снимать его на камеру. В ответ Хопкинс обрызгал правнука писателя токсичной жидкостью. Толкин утверждал, что субстанция попала ему в лицо, вызвав жжение в глазах и временное помутнение зрения.

Потерпевший обратился в полицию. Сначала Хопкинс заявлял о недоразумении, причиной которого стал ветер. Однако перед последним днем слушаний признал вину. Суд приговорил его к 12 месяцам условного освобождения от ответственности и обязал выплатить £350 (более 26 тыс. рублей) в качестве судебных издержек, а также £22 потерпевшему.

В середине июля житель города Электросталь угрожал шумным соседям пневматическим ружьем. Недовольный мужчина обещал разбить отдыхающим голову и убить. Заметившие переполох соседи вызвали наряд полиции, однако к моменту их прибытия мужчина уже скрылся. Пострадавших в результате инцидента не было.