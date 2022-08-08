Более 60 аварийных домов снесли в Тюмени с начала года
На территории Тюмени с начала года снесли 66 домов, признанных ветхими и аварийными. Об этом сообщает городская администрация.
Всего в план на 2022 год входит 130 аварийных строений. По данным на 5 августа, из них ликвидировано 66, пишет Megatyumen.ru.
Остальные объекты находятся на стадии подготовки к сносу. Так, 11 зданий уже в очереди на окончательный демонтаж, в пяти отключают наружные энергосети, еще в 48 решаются вопросы о переселении жильцов.
Как уточняет портал «Наш город», продолжается обеспечение жилищных прав горожан, ранее проживающих на улице Волгоградского, 31, 31, 35, улице Мира, 39а, Октябрьской, 10.
4 августа сообщалось, что под Тюменью до конца 2022 года планируют расселить еще 10 аварийных домов. В целом с 2019 по 2023 год в регионе намерены расселить 145,57 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Квартиры должны получить 9136 человек.