У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У датского режиссера Ларса фон Триера, номинанта на премию «Оскар» и обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн, диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили датские СМИ со ссылкой на кинокомпанию Zentropa.

В Zentropa уточняют, что информация о болезни режиссера была размещена с его согласия, и добавили, что Триер продолжит работу над своим предстоящим сериалом «Королевство: Исход». Эта работа является третьей и последней частью перезапущенного культового сверхъестественного телешоу «Королевство», выходившего в 1990-х годах.

Фон Триер — один из самых знаменитых и противоречивых современных режиссеров Дании.

Болезнь Паркинсона — хроническое и медленно прогрессирующее заболевание, характерное для людей старшей возрастной группы. Полностью излечить болезнь Паркинсона на сегодняшний момент невозможно, но своевременное врачебное вмешательство может значительно замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациента.

Всего в Дании около 12 тыс. человек страдают болезнью Паркинсона, а в мире насчитывается от семи до десяти миллионов пациентов с этим заболеванием.

Ранее, в июле, невролог рассказал о признаках этого недуга. Он подчеркнул, что в первую очередь стоить обратить внимание на возникновение тремора, а также на проблемы с равновесием и ходьбой.