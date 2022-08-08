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Путин разрешил банкам не работать с валютой стран, заморозивших активы

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Российские банки имеют право временно не исполнять свои обязательства по валютным вкладам бизнеса, если их активы в данной иностранной валюте в настоящий момент заморожены за рубежом из-за антироссийских санкций. Об этом распорядился 8 августа президент РФ Владимир Путин, о чем говорится в указе главы государства на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что заморожены могут быть в том числе и перечисление и выдача денег, но это будет касаться только средств, которые поступили на счета после вступления в силу указа. Подобные поступления не будут взыскиваться и по исполнительным документам.

Также банки смогут исполнять свои обязательства, передавая клиентам с их согласия права требования по зарубежным вкладам. При этом, если обязательства по счетам в определенной валюте временно не исполняются, проценты не будут начисляться на средства, внесенные туда после вступления в силу указа. Банку в таком случае не будут выписываться неустойки и начисляться проценты за пользование чужими средствами.

22 июля глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что иски по возврату международных резервов всё еще находятся в стадии подготовки. Ранее в апреле она сообщала, что ЦБ РФ готовит ответные шаги в отношении юрисдикций и компаний, которые пошли на недружественные шаги. В отношении них будут приняты действия по защите активов РФ и резидентов страны. Заморозка российских резервов последовала в рамках санкций в ответ на проводимую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

26 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заморозку ЕС активов Банка России, заявил «Известиям», что действия стран Запада — это грабеж, который завуалирован под экономическое давление на РФ.

Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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