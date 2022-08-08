Advance: Саудовская Аравия унизила президента США Байдена, поддержав решение ОПЕК

Президент США Джо Байден «получил унизительную пощечину» от Саудовской Аравии, которая поддержала решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на 100 тыс. баррелей в день.

Издание подчеркнуло, что ОПЕК+ уже поднимала этот показатель еще за месяц до визита Байдена — на 648 тыс. баррелей в день.

16 июля Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что США намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти.

После визита Байдена эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу.

До этого, в конце марта, страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

31 июля генеральный секретарь ОПЕК Хайcам аль-Гайса заявил, что организация стран — экспортеров нефти не будет конкурировать с Россией, так как ее участие в формате ОПЕК+ является жизненно важным для блока.

Аль-Гайс подчеркнул, что Россия — «крупный, главный и очень влиятельный игрок на мировой энергетической карте», а развитие взаимоотношений между Россией и Украиной не является первопричиной роста цен на энергоресурсы, так как нефтяной рынок сейчас находится в «очень нестабильном и турбулентном» состоянии.