Автокран оборвал контактную сеть трамвая в центре Москвы

Предварительная причина обрыва контактной сети трамвая в районе метро «Пролетарская» на площади Крестьянская Застава – автокран, который ехал по проезжей части с поднятой стрелой. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В сообщении уточняется, что на путях, в месте где произошел обрыв сети, трамваев не было, пострадавших нет.

Над восстановлением контактной сети работают аварийные службы. Сообщается также, что в районе метро «Пролетарская» задерживаются трамваи № А, 38, 40 и 43. Их маршруты временно изменены.