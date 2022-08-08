«Известия» показали кадры последствий ночного обстрела Запорожской АЭС

Корреспондент «Известий» 8 августа запечатлел последствия удара по территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).

На кадрах видны воронки от боеприпасов и прилетевшие снаряды.

Ранее в этот день глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС обстреливается вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны подконтрольных им городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области. Он отметил, что интенсивность обстрелов станции и гражданской инфраструктуры со стороны украинской армии растет.

В ночь на воскресенье, 7 августа, украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Запорожская АЭС была взята под контроль Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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