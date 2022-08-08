КС Молдавии запросил заключение по запрету георгиевской ленты

Конституционный суд Молдавской Республики просит Венецианскую комиссию предоставить заключение по вопросу запрета в стране символов, используемых российскими войсками при проведении спецоперации на Украине. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщило RT.

Ранее, в мае, сообщалось, что экс-президента Молдавии Игоря Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты.

Георгиевская лента была запрещена в Молдавии 19 апреля, когда президент страны Майя Санду утвердила запрет на использование этой символики. Она отметила, что введение закона не помешает почтить память павших героев, а георгиевской ленточке и подобным символам, по мнению политика, «место в мусорном ведре истории».

К подобным мерам ранее прибегали и другие европейские страны. В прошлом году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта латвийский сейм утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, запрещается организовывать публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника советским солдатам, а также отмечать памятные даты, связанные с военными операциями и победами Красной армии.