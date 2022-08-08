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Латвия возобновила импорт российского газа

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа. Это следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.

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Импорт был остановлен в конце июля из-за нарушения условий отбора, указывали в «Газпроме».

Согласно данным Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа», которая входит из России в Латвию через Эстонию (по маршруту Валдай – Псков – Рига), поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствует схема поступления газа на сайте латвийского оператора Conexus Baltic Grid.

4 августа министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что он не исключает ситуации, что страны Евросоюза (ЕС) могут полностью или частично пересмотреть решение о запрете на импорт энергоресурсов из России в случае серьезного ухудшения ситуации с энергоснабжением.

Ранее, 30 июля, стало известно, что «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке. Причиной российская сторона назвала нарушение условий отбора газа.

В тот же день глава министерства экономики Латвии Илзе Индриксоне заявила, что приостановка поставок газа в страну из РФ «существенно ничего не поменяет» для населения. По ее словам, Рига давно не рассчитывает на российские поставки. 28 июля глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки российского газа у другого поставщика.

До этого, 16 июля, экономист Евгения Зайцева отметила в беседе с «Известиями», что отказ Латвии от российского газа определенным образом отразится на ситуации с энергопотреблением в стране. По ее словам, предстоящую зиму в Латвии, вероятно, переживут спокойно, однако непонятно, какую цену выставят потребителям власти.

14 июля Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

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