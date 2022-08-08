Участок улицы в центре Уфы отремонтируют за 217 млн рублей

В Уфе отремонтируют улицу Ленина на участке между улицами Пушкина и Кирова. Стоимость контракта составила 217 млн рублей.

Выполнять работы будет компания «Арт Ремстрой» из Омской области. Подрядчик снизил начальную стоимость аукциона на 60,7 тыс. рублей. Ремонт улицы будет финансироваться из республиканского и городского бюджетов, уточняет «МедиаКорСеть».

Общая протяженность дороги составляет 1,7 км. Компания заменит асфальтовое покрытие, бордюры и люки на улице, а также установит новые дорожные знаки. Первый этап работ пройдет с конца августа до конца ноября 2022 года. Второй этап запланирован на следующее лето.

В администрации подчеркивают, что в центре Уфы также будут реконструированы улицы Коммунистическая и Пушкина.