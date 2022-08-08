Сбор урожая стартовал на полях в Омской области

Уборочная кампания началась в 18 районах Омской области. Аграрии обмолотили почти 20 тыс. га зерновых.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, убрано порядка 1% посевов зерна. Кроме того, в Муромцевском районе началась уборка льна-долгунца, урожай собрали с площади свыше 700 га. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В Саргатском и Омском районах аграрии приступили к сбору картофеля. В среднем с 1 га посевов удается собрать около 350 ц картофеля, на поливных землях урожайность превышает 450 ц. Также ведется заготовка кормовых культур, удалось запасти 70% необходимого объема сена и 53% сенажа.

На прошлой неделе уборочная кампания началась в Псковской области. Общая площадь посевов в 2022 году составляет 50,3 тыс. га зерновых, 18,4 тыс. га рапса и 2 тыс. га картофеля.