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В Минобороны РФ сообщили, что нацбатальон ВСУ «Кракен» утратил боеспособность

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В Минобороны РФ 8 августа сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на харьковском направлении.

«...в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование «Кракен», — сказал на брифинге официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

2 августа сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников в районе украинского города Николаев.

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В конце июня Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили в Харьковской области до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники.

Тогда же российские войска нанесли удар по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области.

В том же месяце российские войска высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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