Премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма россиян

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила за ограничение поездок россиян в Финляндию и страны Евросоюза из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

По ее мнению, это неправильно, что «россияне могут жить, как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» во время проведения спецоперации.

Марин указала, что российские туристы используют Финляндию как перевалочный пункт, через который дальше можно следовать в другие страны, пишет «Газета.ru».

«Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», — рассказала она телеканалу YLE.

Премьер рассчитывает, что министерство иностранных дел Финляндии сможет предложить способы ограничений на туризм для россиян, так как пересечь границу государства можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

«МИД проясняет эту ситуацию, но есть определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы — например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», — рассказала она.

Марин считает, что обсуждение введения санкций в сфере туризма должно быть продолжено в Европейском совете.

«Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен», — заключила финский премьер.

Ранее в понедельник глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер рассказал, что Финляндия собирается ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Помимо этого, министерство иностранных дел Финляндии начало урезать число туристических виз. Таннер указал также на вероятность увеличения срока рассмотрения визовых заявлений.

4 августа стало известно, что больше половины опрошенных жителей Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам. 58% респондентов проголосовали за принятие такой меры, 24% — против, а 18% не определились.

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.