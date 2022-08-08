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В Липецке предприятию пригрозили уголовным делом из-за невыплаты зарплат

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В Липецкой области региональная прокуратура направила материалы проверки для возбуждения уголовного дела о невыплате зарплат в АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект». Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в Генпрокуратуре.

Установлено, что предприятие задолжало 52 сотрудникам 5 млн рублей, пишет ИА «Абирег». Зарплата не выплачивалась с апреля по июнь 2022 года. Было возбуждено административное дело, руководству предприятия вынесено представление.

Институт был основан в 1954 году. Учреждение занималось проектированием города в советское время.

Выручка предприятия в 2021 году составила 71,9 млн рублей, чистая прибыль — 249 тыс. рублей.

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