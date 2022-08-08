В Самарской области квадроцикл въехал в остановку

В Самарской области 8 августа произошло ДТП с участием квадроцикла. Информацию об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

Транспортное средство разбилось на Красноглинском шоссе в районе поселка Озерки. Обстоятельства аварии уточняются, однако на видео видно, что квадроцикл въехал в остановку общественного транспорта. Очевидцы также сообщают о двух пострадавших.

Утром в понедельник в Оренбургской области 16-летний подросток на мотоцикле врезался в гараж и получил травмы, несовместимые с жизнью. Авария произошла в селе Первокрасное в Сорочинском городском округе. Молодой человек не справился с управлением мотоциклом «Иж Планета» и допустил столкновение с воротами гаража.