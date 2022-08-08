Путин и Пашинян обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону развитие ситуации и трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

4 августа в МИД РФ сообщили, что Москва крайне озабочена в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В ведомстве также отметили, что российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки.

3 августа министерство обороны Азербайджана потребовало демилитаризации территории непризнанного Нагорного Карабаха. В минобороны республики сообщили, что в среду армянские военнослужащие «совершили диверсионно-террористический акт» против азербайджанских сил, что привело к гибели одного военнослужащего с их стороны.

В тот же день в Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию, передает НСН, из-за обострения ситуации в регионе. Соответствующий указ подписал карабахский лидер Араик Арутюнян.

При этом в Минобороны России сообщили о том, что были зафиксированы случаи нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе со стороны вооруженных сил Азербайджана. Командование российского миротворческого контингента пытается стабилизировать ситуацию совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон.

В пресс-службе МИД Армении заявили, в свою очередь, что ведомство призывает мировое сообщество пресечь агрессивные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.