Пожар на складе OZON в Подмосковье полностью потушен

Пожар на складе OZON в подмосковной Истре полностью ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области 8 августа.

«В 18:00 мск объявлена полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Крупное возгорание возникло на складе 3 августа. До прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли более 1 тыс. человек. Также сообщалось об обрушении кровли и стен склада на площади 22 тыс. кв. м. На следующий день открытое горение было ликвидировано.

В результате инцидента один человек погиб, еще 13 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ.

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс оценил потенциальный ущерб от возгорания на сумму свыше 10 млрд рублей. В самой компании Ozon заявили, что оценивать ущерб будут позже.

Также в пресс-службе компании рассказали «Известиям», что покупателям, чьи товары хранились на этом складе, интернет-магазин вернет деньги. Продавцы же получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Позже стало известно, что ответственность Ozon за последствия пожара застрахована на 12 млрд рублей.