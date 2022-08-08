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Ремонт моста через Есауловку в Красноярском крае завершат к сентябрю

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Фото: krskstate.ru
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В Березовском районе Красноярского края до конца лета планируют завершить ремонт моста через реку Есауловку. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

«Сегодня объект готовят к укладке асфальта. Новое покрытие появится не только на проезжей части самой переправы, но и на подходах к ней», — рассказал первый замминистра Ренат Даутханов.

По его словам, подрядчик уже отремонтировал опоры моста и установил новые пролетные строения. Полностью завершить работы и сдать объект планируется к сентябрю, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Мост через Есауловку в Березовском районе расположен на подъезде к СНТ «Тайга-2», «Кедр-9» и «Факел». Стоимость его ремонта составила 11,4 млн рублей. Средства выделили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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