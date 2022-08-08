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Политика
Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

Путин поручил Лаврову возглавить делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

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На Генассамблее ООН, которая откроется в сентябре, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом говорится в распоряжении главы государства Владимира Путина, обнародованном 8 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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Всего в составе делегации десять человек, в том числе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее, 8 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре. Также не предполагается его выступление по видеосвязи.

Лавров, отвечая на вопрос «Известий» 5 августа, отметил, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Он подчеркнул, что странам Запада «не дано это решать». Дипломат уточнил, что у США как у страны-хозяйки штаб-квартиры перед всеми членами ООН есть юридические обязательства предоставлять всем возможность нормально участвовать в работе любых органов организации. По его словам, создавая проблему с выдачей виз россиянам, в том числе дипломатам, США нарушают свои обязательства.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. В этот раз ее проведут в очном формате в отличие от двух предыдущих лет, когда в связи с пандемией некоторые выступления были заранее записаны на видео.

Выступление главы российской делегации намечено на 24 сентября.

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