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Трейдер оценил решение ЦБ сделать брокеров ответственными за нерезидентов

Трейдер Звездин назвал верным решение ЦБ сделать брокеров ответственными за идентификацию нерезидентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Решение Банка России сделать брокеров и управляющие компании ответственными за достоверную идентификацию нерезидентов при допуске к биржевым торгам — правильное и в долгосрочной перспективе сможет повысить ликвидность на российском рынке и сделать финансовую систему более стабильной. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, в понедельник, 8 августа.

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5 августа был опубликован указ № 520 президента РФ, запрещающий нерезидентам из недружественных стран выходить из активов без специального разрешения минимум до окончания 2022 года. В связи с этим Мосбиржа сообщила, что с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных государств и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке. О дате допуска к торгам на фондовом рынке торговая площадка объявит дополнительно.

Клиентам-нерезидентам нужна дополнительная настройка биржевых систем согласно указу президента. В информационном письме, опубликованном на сайте Центробанка 8 августа, говорится, что регулятор будет применять меры надзорного реагирования в случае предоставления брокерами недостоверной информации о категории их клиентов-нерезидентов при допуске к биржевым торгам.

Звездин отметил, что ранее доступ к торгам Московской биржи был закрыт для всех, кроме участников финансового рынка внутри России. При этом доступ к торгам биржи для нерезидентов из недружественных стран по-прежнему запрещен, а их позиции заморожены, добавил он.

«Если раньше мы морально готовились к тому, что российский рынок окажется в болоте в связи с отсутствием новых капиталов в системе, то сейчас эти опасения постепенно уходят на второй план. На данный момент эта информация никак не повлияла на рынок краткосрочно, но долгосрочно будет влиять позитивно. Цены отечественных бумаг объективно низкие — разумеется, столь низкая цена будет привлекать инвесторов с мировых площадок, что начнет создавать избыток спроса и может повлечь за собой рост котировок», — полагает трейдер.

В то же время финансовый аналитик подчеркнул, что размер капитала дружественных РФ стран меньше, чем недружественных. Кроме того, учитывая инвестиционную культуру дружественных государств, вряд ли можно ожидать бурного роста, заключил он.

В конце июля главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк» Владимир Соловьев заявил «Известиям», что при отсутствии новых негативных новостей российский фондовый рынок будет расти по инерции, однако недостаточно поводов, чтобы считать такой рост устойчивым.

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