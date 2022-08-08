Строительство двух новых ФАПов завершили в Иркутской области

В Иркутской области завершили строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Алексей Шелехов.

Модульные пункты возвели в селах Джогино и Шелаево в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Монтаж конструкций завершился в минувшее воскресенье, 7 августа.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, рабочие установили сантехническое оборудование, провели электричество, смонтировали системы охраны и видеонаблюдения. В ближайшее время пункты оснастят медтехникой и мебелью. Также запланировано благоустройство прилегающих территорий.

Открытие ФАПов запланировано на осень 2022 года.

Фельдшерско-акушерские пункты построены по типовому проекту и имеют модульную конструкцию с кабинетами приема, смотровыми и прививочными. В каждый из них проведут интернет.